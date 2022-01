Wer hat Mister Edgar geköpft?

Der bekannten Kellnerfigur am Eingang zur Bar Thaler in der Silbergasse wurde der Kopf abgerissen. Der Vorfall ereignete sich schon vor ein paar Tagen. Eine Überwachungskamera hat aufgezeichnet, wie sich einige Jugendlichen am helllichten Tag an dem Maskottchen der Bar zu schaffen machen, den Kopf abreißen und mitnehmen. Die kopflose Puppe steht nun im Keller des Laubenhauses; ihr Zwillingsbruder James wacht weiterhin am Bar-Eingang auf der Laubenseite.