Jugendliche prügeln sich in Bozen

In der Cadornastraße ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen. Dank der Überwachungskameras in der Gegend konnten einige Beteiligten bereits identifiziert werden. Sie werden in diesen Tagen von der Polizei zu den Vorfällen befragt.