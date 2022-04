Die Band Desert May Bloom (Englisch für „Die Wüste möge blühen“) macht Musik „für Weltreisende – und ein bisschen auch für Zeitreisende“. In rund einem Monat veröffentlicht die in Wien lebende Formation rund um die beiden Südtiroler Musiker Moritz Gamper und Simon Mayrl ihr Debütalbum „Mother“. Einen Vorgeschmack auf das neue Album liefert die Single „The Lion’s Roar“.