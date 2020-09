Junger Südtiroler radelt von Lana nach Portugal

Patrick Gruber aus Lana ist am 13. Juli in Südtirol gestartet, über Genua, Monaco, Südfrankreich und Spanien ging es mehr als 3000 Kilometer bis nach Portugal. Manchmal mit Bus oder Zug, meist aber am Rad. Unterwegs hat er oft auch einfach unter freiem Himmel am Strand übernachtet. „So viele Sternschnuppen wie in diesem Sommer habe ich noch nie gesehen“, schwärmt der Software-Entwickler, der spätestens am 20. September nach Südtirol zurückkehren wird. Dann tritt er seinen neuen Job an.