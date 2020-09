Jungunternehmerin Myrtha Zierock: „Keine Panik, wenn der Basilikum eingeht“

Myrtha Zierock hat in den letzten Monaten viel erlebt: Sie hat am hauseigenen Weingut „Forardori“ ein Gemüse-Start-Up gegründet, wurde Mutter und hat zudem im NOI Techpark in Bozen den renommierten Eckart-Witzigmann-Preis verliehen bekommen. Mit STOL hat die 28-Jährige über grüne Daumen und Familie und Beruf gesprochen.