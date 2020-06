Just One Word - Geena B. Valentine

Das Musiker-Ehepaar Andy Rufus und Geena B. steht seit 25 Jahren als Geena B. Valentine auf der Bühne. Ihr „silbernes“ Jubiläum feiern sie mit dem neuen Album „Echoes from the fields“. 2 Vorboten daraus wurden bereits veröffentlicht, unter anderem die Single „Just one word“, ein ehrliches, erdiges und künstlerisches Stück Musik.