K2: Tamara Lunger trauert um abgestürzten Freund

Beim Versuch, den K2 erstmals im Winter zu besteigen, ist der spanische Extrembergsteiger Sergi Mingote am Samstag tödlich verunglückt. Bei Tamara Lunger, die zur Zeit ebenfalls den Gipfel des K2 erreichen will, ist die Trauer groß. Am Sonntag veröffentlichte sie in Erinnerung an Sergi ein Video, das sie zusammen mit ihrem abgestürzten Freund im Lager 1 zeigt. Aufgenommen nur wenige Tage vor Sergis tragischem Tod.