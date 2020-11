Kalabrien: 930 Kilo Kokain unter Muscheln aus Chile entdeckt

Reinstes Kokain im Wert von 186 Millionen Euro haben Polizei und Zoll im Hafen der süditalienischen Küstenstadt Gioia Tauro in Kalabrien beschlagnahmt. Die Drogen seien in einem Container für gefrorene Muscheln aus Chile versteckt gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Das Kokain hätte den Kriminellen Einnahmen von rund 186 Millionen Euro eingebracht.