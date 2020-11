Kalabrien: Dieser Überfall geht so richtig in die Hose

2 Männer hatten das Postamt in Gerocarne in Kalabrien mit brachialer Gewalt überfallen. Nachdem das Panzerglas zertrümmert war, stieg ein Räuber in den Schalterraum. Sein Objekt der Begierde: Ein verschweißtes Päckchen. Doch in dem Päckchen war nicht – wie vom Täter vermutet – Bargeld. Inzwischen konnten die Carabinieri die beiden Posträuber ausfindig machen, sie wurden festgenommen.