Kalifornien: Schneereichster Dezember seit über 50 Jahren

Ein in dieser Heftigkeit ungewöhnlicher Wintereinbruch hat den Westen der USA weiter fest im Griff. In der Region Lake Tahoe in Kalifornien gab es auch am Dienstag heftige Schneefälle. Es sei der schneereichste Dezember seit dem Jahr 1970, teilten Experten der Universität Berkeley mit.