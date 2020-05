Kalterer See: Badegäste genießen die Liegewiese trotz Corona-Maßnahmen

Das schöne Wetter lockte am Freitag bereits erste Badegäste an Südtiroler Seen und Freibäder. STOL hat sich sofort bei den Besuchern am Kalterer See umgehört und wollte wissen, wie es sich auch trotz Corona-Regeln in der Badehose und im Bikini anfühlt.