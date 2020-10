Kaltern: Hier riechen Hunde eine Corona-Infektion

Was in Finnland und Deutschland zum Beispiel bereits etabliert ist, zieht nun auch in Südtirol ein: Hunde erschnüffeln eine Covid-19-Erkrankung. Christian Romen und Martin Pernter trainieren Hunde für diese Aufgabe. Dabei arbeiten die beiden Hundetrainer u.a. mit dem Land Südtirol und der Bundeswehr in Deutschland zusammen.