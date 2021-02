Kamerabeweis für brutale Attacke

Sonst würde vielleicht Aussage gegen Aussage stehen, aber die Aufnahmen einer Kamera in den Meraner Wasserlauben zeigen haargenau, was sich am vergangenen 27. Jänner unter den Meraner Lauben zugetragen hat. Wie berichtet, hatte Hannes Unterthurner an jenem Tag gegen 22 Uhr in Begleitung seiner Lebensgefährtin und einer Freundin ein Restaurant unter den Lauben verlassen. Auf dem Weg zur Tiefgarage der Algunder Kellerei wurden der Mann und die beiden Frauen zunächst von einer Gruppe junger Männer grob angepöbelt. Nach einem Wortwechsel wandte sich die Gruppe bis auf 2 Männer von Unterthurner und den 2 Frauen ab. Wie Unterthurner den beiden den Rücken zukehrt, rennt der junge Mann – laut Behörden ein 19-Jähriger mit nordafrikanischen Wurzeln – los und springt Unterthurner mit gestrecktem Bein in den Rücken. Der Zweite beschimpfte die beiden Frauen als Huren. Der Mann erstattete Anzeige.