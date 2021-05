Kanal royal: William und Kate sind jetzt Youtuber

Prinz William und Herzogin Kate haben seit Mittwoch einen eigenen Kanal auf der Videoplattform Youtube. In einem 25-Sekunden-Video stellt sich das Traumpaar der britischen Royals vor. Stand Donnerstagvormittag hatte das Video bereits über 960.000 Aufrufe, der Kanal „The Duke and Duchess of Cambridge“ 197.000 Abonnenten.