Kanufahrer rettet Hirsch aus Stausee

Mirko Weber ist Rafting-Guide am Nonsberg. Am Neujahrstag paddelte er mit seinem Kanu am Santa-Giuistina-See. Was wie ein Baumstamm im Wasser aussah, entpuppte sich als Kahlwild. Er begleitete das Tier bis ans sichere Ufer.