Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet geben Stimmen ab

Die Wähler in Deutschland stimmen am Sonntag über die künftige Zusammensetzung des Bundestags ab. Rund 60.000 Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Schon am Vormittag gaben die Kanzlerkandidaten von SPD und Union, Olaf Scholz und Armin Laschet, ihre Stimmen ab.