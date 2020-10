Skandal bei Kart-WM: Pilot rastet völlig aus

Helle Aufregung herrscht bei der Kart-Weltmeisterschaft. Beim Rennen in Lonato (Brescia) am Wochenende schied der Italiener Luca Corberi nach einer Berührung mit einem Gegner aus. Völlig außer sich, warf Corberi anschließend die Stoßstange nach seinem Kontrahenten und zettelte dann in der Box eine Massenschlägerei an.