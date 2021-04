Kater Isidor will Blutspender werden

Blutspenden sind nicht nur in der Humanmedizin wichtig, auch in der Tiermedizin ist Spenderblut immer gefragter. „Tiere gehören zur Familie. Viele Besitzer würden alles tun, um ihre Vierbeiner zu retten“, sagt Dr. Federica Bovenga von der Tierklinik Bozen (VetBz). Während es bei Hunden kein großes Problem ist, Spender zu finden, stehen in Südtirol nur 3 Katzen für Spenden zur Verfügung – derzeit. Der vierjährige Ragdoll-Kater Isidor soll Blutspender werden. Natürlich gibt eine Katze ihr Blut nicht so freiwillig ab wie ein menschlicher Spender, schmerzhaft ist es aber nicht. Vor der Spende wird das Blut des Tieres auf Krankheiten untersucht und die Blutgruppe bestimmt, dann erst kann ein Tier in das Spenderregister aufgenommen werden. S+ hat Isidor zu seiner Anwärteruntersuchung begleitet.