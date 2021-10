Kein Sparschwein: Eber verirrt sich in Bankfiliale

Aufregung vor einer Bank in Baoji im Norden Chinas. Die Bankangestellten entdeckten bei Dienstantritt einen ausgewachsenen Eber im Selbstbedienungs-Foyer und alarmierten die Polizei. Das Schwein war offenbar in der Nacht in die Bank eingedrungen und fand nicht mehr heraus.