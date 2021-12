Kein verkürztes Verfahren im Prozess gegen Benno Neumair

Die Weichen für das Hauptverfahren vor dem Bozner Schwurgericht gegen Benno Neumair sind gestellt. Vorverhandlungsrichter Emilio Schönsberg hat am Freitag den Antrag der Verteidigung von Benno Neumair auf ein verkürztes Verfahren abgelehnt. Zugleich wurde der Termin für das Hauptverfahren festgelegt. Es beginnt am 4. März. Benno Neumair ist wegen Mordes an seinen Eltern Peter Neumair und Laura Perselli angeklagt.