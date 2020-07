Keine Angst ist nur Musik – Die mobile Bühne des Toblacher Kulturzentrums

Auch die traditionellen Gustav-Mahler-Musikwochen und Festspiele Südtirol mussten Corona-bedingten abgesagt werden. Trotzdem ist es den Veranstaltern gelungen, Ende August/Anfang September eine kleine Konzertreihe im Euregio Kulturzentrum Toblach auf die Beine zu stellen, die insbesondere lokale Musiker in den Fokus rückt. Die Premiere des Grandhôtel Orchestra Toblach, dessen Ziel es ist, die Musik Mahlers am Ort ihrer Entstehung auf Originalinstrumenten neu zu erarbeiten, musste auch auf 2021 verschoben werden. Doch im September 2020 werden bereits einige Musiker des Orchesters nach Toblach kommen. Gemeinsam mit dem Musikwissenschaftler Clive Brown werden sie im „Stil-Labor“ des Grandhôtels auf Originalinstrumenten die Spielweisen damaliger Musiker in Wien genau rekonstruieren und bei drei Konzerten präsentieren. Weitere Infos finden Sie auf www.kulturzentrum-toblach.eu