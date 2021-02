Fernunterricht einmal anders: Kids der Mittelschule Röd bauen Schneemänner

Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Maßnahmen: Damit der Fernunterricht nicht nur im Wohnzimmer am Computer abgehalten wird, sondern auch an der frischen Luft, mussten die Kinder der Mittelschule Röd in Bruneck einen Schneemann bauen. Die Kids haben die Herausforderung angenommen. Jetzt ist der Videoclip mit den tollsten Schneemännern fertig. #challengeaccepted