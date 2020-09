Virales Video: Kleiner Zuckerbäcker bringt Oma ins Schwitzen

Dass Kinder gerne schlecken ist kein Geheimnis, aber was eine Großmutter mit ihrem Enkel erlebte, schlägt einfach alles. Beim gemeinsamen Backen greift der kleine Junge bei wirklich jeder neuen Zutat in die Schüssel und will davon naschen. Nur mit Mühe kann seine Oma ihn davon abhalten, sich Mehl, Brösel und sogar Eier in den Mund zu stecken. Ein lustiges Video, bei dem der Begriff Backduell eine ganz neue Bedeutung bekommt.