Kinder in der Ausgangssperre: „Am meisten freue ich mich auf…“

Woche für Woche versuchen wir Südtiroler das Beste aus der Ausgangssperre zu machen. Wir probieren neue Rezepte aus, spielen Puzzle und trainieren mit Hilfe von Mineralwasserflaschen oder einem Handtuch. Besonders hart treffen die restriktiven Maßnahmen aber die Kleinsten in der Gesellschaft. Kinder können diese Situation wegen der Coronakrise nur schwer nachvollziehen. STOL hat bei den kleinen Energiebündeln nachgefragt, auf was sie sich nach der Ausgangssperre besonders freuen. Vom Fahrradfahren bis zum Spielplatz ist alles dabei, doch was besonders auffällt: Die Sehnsucht nach Oma und Opa.