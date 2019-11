Kinderlandtag: „Jetzt reden wir“

Am Dienstag haben Kinder aus (fast) allen Teilen des Landes im Plenarsaal des Südtiroler Landtags Platz genommen, um an der 4. Ausgabe des Kinderlandtags teilzunehmen, einer Initiative der Katholischen Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Landtag. Rund 400 Kinder werden nun 4 Tage lang über die Kinderrechte laut UN-Konvention diskutieren. STOL war live dabei und hat einige der jungen engagierten Teilnehmer befragt.