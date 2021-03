Kinderleicht: So funktionieren die Nasenbohrtests

Ab Donnerstag werden Kinder an Südtirols Grundschulen einem sogenannten Nasenbohrtest unterzogen. Richtig losgehen soll es mit diesem Corona-Pre-Screening am 8. März. Ab da sollen alle 27.500 Grundschüler bis zum Ende des Schuljahres 2-mal pro Woche gestestet werden. Und so einfach funktioniert der Test.