Klausen steht Kopf

Alle 3 Jahre geht es zu Fasching an der Klausner Mittelschule drunter und drüber. Lehrer und Schüler tauchen in einen bunten Karnevalstrubel - sie machen die Stadt mit Musik, bunten Slogans und fröhlichem Treiben unsicher. Selten sind die Straßen der Klausner Innenstadt mit dermaßen vielen Menschen gesäumt wie bei der Faschingsfeier der Mittelschule. Sie strömen ins Städtchen, um dem närrischen Rummel zuzusehen und den Umzug zu bewundern. Wochenlang hat sich die Mittelschule auf das Event vorbereitet. In Projektwochen haben die Schüler die Kostüme gebastelt und die Showeinlagen einstudiert. Heuer wurde der Faschingsumzug unter das Motto Nachhaltigkeit gestellt. Nachhaltig handeln und trotzdem kreativ sein war gefragt.