Klausen tanzt in die Zukunft

Unter den Wirtschaftstreibenden in Klausen herrscht Aufbruchsstimmung. Unter dem Motto: „Klausen steht nicht still. Wir tanzen in die Zukunft. Gemeinsam schaffen wir das.“ veröffentlichten Kaufleute ein Tanz-Video nach dem Lied „Jerusalema“. Auch Bürgermeister Peter Gasser schwingt darin im Homeoffice seine Hüften. Auch das Weißes Kreuz ist dabei. Die Feuerwehr Klausen hat mit Atemschutz eine eigene Peformance. „Damit wollen wir zeigen, dass in Klausen trotz geschlossener Geschäfte gearbeitet wird. Die Wirtschaftstreibenden bieten Abhol- und Lieferservice und viel mehr“, berichtet Simon Profanter, Geschäftsführer der Wirtschaftsgenossenschaft Klausen. Die Initiative ergriffen hatten Nora Delmonego und Ruth Gantioler nach dem Vorbild vieler Jerusalema-Videos, die im Internet kursieren. Geschnitten haben das Video die 2 Klausner Andreas Augschöll und Julian Tschager von fuxfilm und herausgekommen ist ein Video, das sich auf internationaler Ebene sehen lassen kann.