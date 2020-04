So süß übt Feuerwehr-Knirps Moritz den Ernstfall

Moritz hat eine Leidenschaft: die Feuerwehr. Und weil er später mal selbst am Brennpunkt sein will, übt der kleine Feuerwehrmann schon jetzt wie ein Profi. So hüpft der Sohn von Christian Gschnell, Kommandant der Feuerwehr Altenburg, bei Alarm schnell aus dem Bett, zieht sich Stiefel, Handschuhe und Helm an und fährt mit seinem kleinen Feuerwehrauto schnell dorthin, wo es brennt. Ein echtes Feuer gibt es zwar noch nicht, aber Moritz ist schon auf alles vorbereitet.