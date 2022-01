Kletterer an der Mendel in Bergnot

Einen Leichtverletzten forderte ein Kletterunfall am Neujahrstag an der Mendel. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 hat den Kletterer aus der Wand geborgen. Ein Kletterer hat sich zur Mittagszeit an der Mendel oberhalb von Kaltern leicht am Kopf verletzt. Der zu Hilfe gekommene Notarzthubschrauber Pelikan 1 konnte den Kletterer aus der Wand bergen und ihn am Fuße des Berges absetzen. Der Kletterer wurde nur leicht am Kopf verletzt, sodass er nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste.