Klima-Demo von jungen Leuten in Wien

Der globale Klimastreik von Fridays for Future hat am Freitag auch in Österreich vor allem junge Leute auf die Straße gebracht. In Wien trafen sich Demonstranten an drei verschiedenen Treffpunkten, um dann in verschiedenen Routen zum Schwarzenbergplatz zu laufen. Dort fand am Nachmittag die Abschlusskundgebung statt.