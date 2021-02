Klingt wie Wind: „Perseverance“ schickt erste Töne vom Mars

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat spektakuläre Videobilder der Landung des Rovers „Perseverance“ auf dem Mars sowie erste Tonaufnahmen von der Oberfläche des Roten Planeten veröffentlicht. Solche Aufnahmen habe es noch nie zuvor gegeben, teilte die NASA am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Die Mikrofone an Bord des Rovers hätten keine verwertbaren Daten von der Landung gesendet – aber später die ersten jemals empfangenen Tonaufnahmen von der Oberfläche des Mars geschickt, hieß es. Auf ihnen ist unter anderem etwas zu hören, was wie eine Windböe klingt.