Klippenspringer riskiert Kopf und Kragen

Der Extremsportler Carlos Gimeno sorgt derzeit mit seinen Aktionen weltweit für Aufsehen. Der Spanier hat Videos veröffentlicht, in denen zu sehen ist, wie er von hohen Klippen in kleine Wasserlöcher an der Küste springt. Der Klippenspringer riskiert dabei Kopf und Kragen, denn Fehler sind bei solchen Sprüngen nicht erlaubt.