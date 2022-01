Knapp dem Tod entkommen: Mann gerät unter Zug

Aufnahmen einer Überwachungskamera am Bahnhof Dadar in der indischen Millionenmetropole zeigen einen dramatischen Zwischenfall. Ein Mann will auf einen fahrenden Zug aufspringen, stürzt und gerät mit dem Kopf zwischen Bahnsteig und Zug. Der Mann zog sich wie durch ein Wunder lediglich ein paar Abschürfungen zu.