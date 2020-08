Köpfler von Luxus-Yacht: Duell zwischen Ibrahimovic und Boateng

Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic ist bekannt für große Sprüche: „Löwe an Land, Hai im Meer“ sagte der Schwede und machte einen Kopfsprung von seiner Luxus-Yacht. Weil das Eintauchen nicht besonders elegant war, legte Fußball-Kollege Kevin Prince Boateng nach. Der Deutsche machte einen Köpfler von seiner Luxus-Yacht und meinte in Richtung Ibrahimovic: „Wolf an Land, Wolf im Meer“.