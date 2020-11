Kompatscher: „Massentest ist freiwillig“

Die Vorbereitungen auf die rund 350.000 Antigen-Schnellstests in Südtirol laufen auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende soll die Testwelle durchgeführt werden. Die Landesregierung hat am Dienstag Arbeiten für die Testreihe genehmigt. Landeshauptmann Kompatscher betont: „Die Tests sind freiwillig“.