Kompatscher: „Wir helfen uns gegenseitig“

„Wir helfen uns gegenseitig“, betonte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher bei einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag. Das Bundesland Tirol unterstütze Südtirol mit der Betreuung von Intensivpatienten. Hierbei komme es in Südtirol langsam „zu Engpässen“, erklärte Kompatscher. 5 Südtiroler Patienten werden demnach in Österreich untergebracht. 3 Patienten werden in Lienz aufgenommen, 2 in Innsbruck.