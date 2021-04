Konjunkturampel stellt von dunkelrot auf rot

Für Südtirols Wirtschaft hat das Jahr 2021 äußerst unglücklich begonnen: Die Wintersaison konnte erst gar nicht anlaufen und mit Februar schlitterte Südtirol in den 3. Lockdown. „Die Stimmung unter Südtirols Arbeitnehmer/Innen bleibt zwar nach wie vor recht verhalten, doch ein Hauch an Zuversicht ist erkennbar“, sagte AFI-Direktor Stefan Perini am Montag bei der Vorstellung der Konjunkturprognose für das laufende Jahr.