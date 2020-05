Kontrollen auf Talferwiese

Die Carabinieri erhalten derzeit unzählige Hinweise und Anrufe aus der Bevölkerung in Hinblick auf Verstöße gegen die Covid-19-Regeln. Viele davon entpuppen sich als falscher Alarm, in einige Fällen aber müssen die Beamten einschreiten und auch strafen. Gerade entlang der Talferwiesen in Bozen wird derzeit streng kontrolliert. Aufnahmen: Carabinieri