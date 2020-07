Konzertreihe „Haydn’s Summer – Music will find you“ on Tour

Das Haydn Orchester durch das ganze Land und nimmt über 30 Konzerttermine wahr, darunter in Brixen, Bruneck, Meran, Toblach, Sand in Taufers und in St. Martin in Passeier. Mit dem Dirigenten Roberto Molinelli ehren die Streicher des Orchesters den großen Komponisten Ennio Morricone. Die Bläser hingegen präsentieren unter der Leitung von Marco Pierobon ein facettenreiches Repertoire, darunter Werke von Amilcare Ponchielli und Niccolò Paganini sowie Luigi Tenco. Außerdem im Programm, eine besondere Hommage an Fred Bongusto und Fred Buscaglione mit dem bezeichnenden Titel „Ciao Fred!“, eine musikalische Überarbeitung eigens für das Blasorchester. Neben den beiden Konzertprogrammen von Roberto Molinelli und Marco Pierobon sieht Haydn’s Summer auch zwei Programme unter der Leitung der beiden Konzertmeister des Haydn Orchesters Marco Mandolini und Stefano Ferrario vor. Sie warten in ihren Konzertabenden mit Meisterwerken der Kammermusik von Komponisten wie Rossini, Schubert, Mendelssohn und Čajkovskij auf. Das vollständige Programm sowie Details zur Kartenreservierung für die einzelnen Konzerttermine finden Sie unter www.haydn.it