Kopfüber in den Schacht: Feuerwehr rettet Hund und Herrchen

Am Stephanstag ging in Perugia ein 75-jähriger Mann mit seinem Hund spazieren, als der Hund in einen Abwasserschacht stürzte. Beim Versuch, den Vierbeiner zu retten, stürzte auch der Mann in den Schacht. Die Feuerwehr konnte Hund und Herren praktisch unverletzt retten.