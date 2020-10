Korruption bei Motorisierung in Ferrara: Straßenzulassung durch Bares

Finanzwache und Staatspolizei haben am Montag in der Motorisierungsbehörde in Ferrara einen Schmiergeldskandal aufgedeckt. Schaffte ein Fahrzeug wegen offensichtlicher Mängel die periodische Hauptuntersuchung nicht, dann musste Bargeld her – und schon wurde die Zulassung verlängert. Insgesamt 7 Personen wurden festgenommen, darunter 2 Beamte der Zulassungsstelle.