Krake im glasklaren Wasser von Venedig gesichtet

Stefano Bandini und Damiano De Matteo trauten ihren Augen kaum. Am Freitag entdeckten sie im glasklaren Wasser am Piazzale Roma ein ganz besonderes Tier. Ganz überrascht waren die beiden Venezianer beim Anblick des stattlichen Exemplars einer Krake und zückten begeistert ihr Handy, um Aufnahmen dieser ganz besonderen Begegnung zu machen. Verbreitet wurde das Video dann über die verschiedenen Social-Media-Kanäle der Vereinigung „Venezia NON é Disneyland“, die sich seit Jahren gegen den Massentourismus in Venedig einsetzt.