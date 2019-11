Die Tuifl treiben's wild: Krampuslauf in Leifers

Die Brontntol Tuifl haben am Freitagabend beim zweiten Krampuslauf in Leifers wieder ihr Unwesen getrieben. Mit dabei waren dieses Jahr auch die Göllerspitztuifl Branzoll, die Unterlondlor Tuifl,die Tschöggelberger Olmteifl, die Niklaser Krampus und die Mataner Krampus. Die wilden in Felle gekleidete Männer, mit großen Hörnern am Kopf und Ruten oder rasselnde Ketten in den Händen, sorgten für eine dämonische Stimmung und ließen die zahlreichen Zuschauer erschaudern. Die Krampusparty am Festplatz vom Pfarrheim bildete den teuflischen Abschluss der Veranstaltung.