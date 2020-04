Kreativ gegen den Koller

Eingeschränkt in der Bewegung, Freiheit im Geist: Unter der Bezeichnung #artigathome lädt der Südtiroler Künstlerbund in Zusammenarbeit mit der Abteilung Deutsche Kultur Kunstschaffende ein, sich mit der Corona-Problematik kreativ auseinanderzusetzen. Ihre Gedanken zur Krise, ihren Umgang damit, Ideen, Visionen und Meinungen teilen nun hier die Südtiroler Künstler in der ihr eigenen künstlerischen Ausdrucksform. Mit dieser Aktion kann Kunst einen wertvollen Beitrag beisteuern, denn trotz physischer Isolation bleibt der Geist frei und will gefüttert werden.