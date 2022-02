Krieg in der Ukraine: Das sagen die Südtiroler

Es ist leider bittere Realität - In der Ukraine herrscht Krieg. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestern den Angriff gegen die Ukraine gestartet. STOL-Reporter Armin Pichler hat in Bozen nachgefragt, wie die Südtiroler die aktuelle Situation in der Ukraine bewerten und ob sie Angst vor einer Eskalation in Europa haben.