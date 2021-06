Küchenbrand in Lana: 52-Jährige verletzt

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lana wurden die Wehrleute am Freitag gerufen. Zum Brand war es in der Boznerstraße gekommen. Eine 52-jährige Lananerin zog sich dabei Verbrennungen 2. Grades an Beinen und Händen zu. Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Meran und Lana sowie der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung und brachten die Verletzte anschließend ins Krankenhaus nach Breozen. Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr von Lana unter der Leitung von Kommandant Roland Schwarz konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Ortspolizei Lana hat die Erhebungen zur Brandursache aufgenommen. Aufnahmen: Mairfilms