Künstler Bansky verzaubert mit „Spritz-Tour“

Banksy hat ein Video mit verschiedenen Spray-Aktionen der vergangenen Tage veröffentlicht. Mit einem alten Wohnmobil ist der weltbekannte Künstler durch England gefahren und hat mit seinen Spraydosen am Strand, an Bushaltestellen und an Statuen einen echten Bansky hinterlassen. „Spraycation“ ist ein wirklich sehenswertes Video.