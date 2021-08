Kultur on Tour – Gelungene Auftaktveranstaltung in Meran

Meran; Andreas Gabalier eröffnete als Botschafter gemeinsam mit Moderatorin Silvia Fontanive die Veranstaltungsreihe „Kultur on Tour“, eine Initiative zur Wiederbelebung der Musik- und Kulturszene, getragen vom Theaterverband Südtirol, der Autonomen Provinz Bozen / Abteilung Kultur und unterstützt vom Raiffeisenverband Südtirol. Nach chilligen Beats von „Jonny DJ“ folgten die Auftritte der Big Band INTICA aus dem Pustertal, die Showeinlage von Klothilde Oberarzbacher Egger und dann der Auftritt des österreichischen Volksmusiker und Star des Abends Andreas Gabalier, einzeln und gemeinsam mit der Band Daddy Cool (im Bild) und Naimana. „Eine traumhafte Location hier am Thermenplatz und eine absolut tolle Initiative zur Unterstützung meiner Branchenkollegen in Südtirol.“, so Gabalier „Als langjähriger Freund der Familie bin ich deshalb der Einladung von Silvia Fontanive sehr gerne gefolgt!“. Gefördertes Projekt zur Wiederbelegung der Kunst-, Kultur- und Musikszene / Weitere Stopps in Bozen und Bruneck