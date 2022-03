Kurtatscher Band widmet neuen Song der Ukraine

Die Band Timbreroots gibt es seit dem Sommer 2019. Gegründet wurde die Band in Kurtatsch von Benedikt Sanoll (Leadstimme, Gitarre) gemeinsam mit seinem Bruder Philipp Sanoll (Marimba/Drum- set, Tenor), seinem „Kumpel seit ewig“ Thomas Vicenzi (E-Bass, tiefer Bariton) und seinen Studienkollegen Sebastian Willeit (Banjo/E-Gitarre, Tenor) sowie Simon Oberrauch (Piano/Keyboard, hoher Bariton). Am Freitag ist die neue Single „Numen’s Dream“ erschienen. Das Lied widmet Timbreroots der Ukraine, denn „der Song spricht von Träumen über ewigen Frieden und passt somit gut in den aktuellen Konflikt in Europa. Das Stück steht für Liebe und gegen Hass“, sagt Benedikt Sanoll.